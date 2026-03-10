CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY

Kürşat konuşmasında kooperatiflerde çalışan personelin ciddi mağduriyet yaşadığını savundu. Kooperatif çalışanlarına toplu iş sözleşmesine aykırı şekilde eksik ödeme yapıldığını ifade eden Kürşat, çalışanların maaşlarının yalnızca yüzde 50’sinin ödendiğini ve bayramlık ödeneklerinin de kesintili verildiğini söyledi.

Kooperatiflerin yanlış bir yönetim anlayışıyla idare edildiğini ileri süren Kürşat, yapılan bazı atamaların kurumları zarara uğrattığını savundu.

Yaşanan kesintilerin kabul edilemez olduğunu belirten Kürşat, kooperatif çalışanlarından yapılan kesintilerin geri ödenmesi gerektiğini vurguladı.

“Hükümet yasaya uymak zorunda, Mukayyit görevini yapmalı”

Hükümetin bir bütün olduğunu ve yasalar çerçevesinde hareket etmekle yükümlü bulunduğunu belirten Kürşat, kooperatiflerde yaşanan uygulamaların hukuka uygun olması gerektiğini vurguladı.

Kooperatif Şirketler Mukayyidi’nin yaşanan sorunlar karşısında sessiz kaldığını savunan Kürşat, “Kooperatif Şirketler Mukayyidi ses çıkarmıyor, yok gibi davranıyor” ifadelerini kullandı.

Mukayyidi görevini yerine getirmeye çağıran Kürşat, kooperatiflerde yaşanan sorunların çözülmesi ve çalışanların haklarının korunması için gerekli adımların atılması gerektiğini kaydetti.