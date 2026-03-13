Bunlar da ilginizi çekebilir

AA muhabiri, Kudüs Günü Yürüyüşü'ne katılanların bulunduğu ve İsrail tarafından tahliye uyarısı yapılan Çaharrah-ı Veliasr (Şehir Tiyatroları Meydanı) yakınlarında küçük çaplı patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Reuters haber ajansı, başkentin güneydoğusunun vurulduğunu ve bölgeye ilk yardım ekiplerinin gittiğini bildirildi.

Kuveyt ordusu: Ülke hava sahasına giren 5 füze ve 9 İHA’ya müdahale edildi

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'ın merkezinde kitle gösterisinin başladığı yeri içine alan üç bölgenin boşaltılması tehdidinde bulunmuştu.

