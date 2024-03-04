Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

04.03.2024 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Haspolat-Lefkoşa Anayolu üzerinde, A.Ç (E-27) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LU 147 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarpıp kontrolsüzce yoluna devam etmiş ve çemberi çevreleyen bordür taşlarına ve çember üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra, takla atıp tavanı üzerinde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçtaki yolcu bulunan E.B.Ç (K-26), kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından, A.Ç taburcu olurken, E.B.Ç’nin iki ayağında ve burun kemiğinde kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. Araç sürücüsü A.Ç tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.