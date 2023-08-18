Pile muhtarı Veysel Güden, Yiğitler-Pile yol yapım çalışmaları sırasında BM askerlerinin uygulamasını değerlendirdi, 'bizimki tamamen insani bir talepti' dedi.

"Beyarmudu’nda yaşanan yoğunluk bir türlü çözülemedi. Birkaç yıldır sürdürdüğümüz girişimlerden maalesef sonuç alamadık. Bizi ciddi sıkıntıya soktu. Bu güzergahla ilgili taleplerimizi hem Birleşmiş Milletler’e hem de KKTC makamlarına bildirdik. KKTC tarafı bizim talebimizi uygun buldu ancak Birleşmiş Milletler bu noktada bir direnç koydu. Süreç ilerledi ve KKTC makamları yola başlamaya karar verdi" diyen Güden tamamen insani bir yol talep ettiklerini belirterek, "Maalesef Birleşmiş Milletler’den bu talebimiz direnç gördü" dedi.

“Geçici bir anlaşma sağlandı”

Güden, gelinen noktada şu an itibarıyla gerilimin düşürülmesine kapı aralandığını belirterek geçici bir anlaşma sağlandığını söyledi.

Belirli bir yere kadar normal akışında gelecek olan yol çalışmalarıyla ilgili belli bir noktadan sonra diplomasini devreye gireceğini dile getiren Güden, “Şu an itibarıyla yaşadığımız gerilim süratle rahatlama yönüne doğru yöneldi. En azından diplomasiye bir kez daha şans verildi.

Yolla ilgili süreç devam edecek, yol bir noktaya kadar gelecek ve durmayacak. Umarım BM, bu insani talebimize anlayış gösterir” dedi.



