Diyarbakır’da sosyal medyadan fotoğrafını paylaşan tanımadığı genç kadına attığı mesaj cinsel taciz olarak değerlendirilen kişi hakkında, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Cumhuriyet Başsavcılığı’nca tutuksuz sanık M.Ş.A. hakkında hazırlanan iddianame, 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

'Taş mısın' mesajı'

İddianamede müşteki Z.Y’nin, sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğrafa 28 Kasım 2023’te kalp ve alev emojisi ekleyerek “Taş mısın mübarek” mesajı atan kişi hakkında, avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu için soruşturma başlatıldığı bildirildi.



Konya’da ikamet ettiği tespit edilen sanık M.Ş.A’nın emniyetteki ifadesine ilişkin iddianamede şunlar kaydedildi:

“Sosyal medyada gezinirken herkese hesabı açık olan kadına denk geldim. Paylaşmış olduğu fotoğraflara baktım. Kendisini beğendiğim için kalp ve alev emojisi ile 'taş mısın mübarek' diye mesaj attım. Amacım kimseyi taciz etmek, kimseye rahatsızlık vermek değildi. Zaten attığım mesaja geri dönüş yapmayınca ben de bir daha mesaj atmadım.”

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

“Şüpheli savunmasında, olay günü müştekiyi sosyal medya uygulamasından gördüğünü, beğendiğini, mesaj attığını ikrar etmiştir. Mesajın içeriğinin şüphelinin ve müştekinin beyan ettiği ve müştekinin ekran görüntüsünü sunduğu belgeden de anlaşılacağı üzere alev, kalp emojisi ve ‘taş mısın mübarek’ şeklinde bir ifadeden ibaret olduğu tespit edilmiştir. Mesajdaki ifadelerin ‘cinsel taciz’ suçuna vücut vereceği, şüphelinin üzerine atılı suçu işlediği yönünde hakkında kamu davası açmaya yeter ve nitelikte delil elde edildiği anlaşılmıştır. Şüphelinin mahkemenizde yargılaması yapılarak eylemine uyan sevk maddesi gereğince cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına iddia ve dava olunur.”