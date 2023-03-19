KOORDİNATÖR BAŞÇERİ…

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsani Yardım” temasıyla Ankara’da düzenlendi. Toplantıya KKTC ise Gözlemci üye olarak katıldı. Toplantının koordinatörlüğünü ise Lefkoşa eski Büyükelçisi Ali Murat Başçeri yaptı.

KKTC’NİN KATILDIĞI İLK ZİRVE…

2023 Olağanüstü Zirvesi, geçen sene gerçekleşen devlet başkanları zirvesinde gözlemci statüsü elde eden KKTC’nin katıldığı ilk zirve oldu. Devlet başkanları Olağanüstü Zirvesi öncesinde, aynı gün TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, üye ve gözlemci ülkeleri dışişleri bakanlıklarından ve konsolosluklarından katılım ile yapıldı.

ERTUĞRULOĞLU’NDAN TÜRK DÜNYASINA MESAJ…

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, burada yaptığı konuşmada Kıbrıs davasının Türkiye’nin ve Türk devletlerinin de davası olduğunu vurguladı. Ertuğruloğlu, “Kıbrıs adasından iki ayrı halk ve iki ayrı halkı temsil eden iki ayrı devlet mevcuttur. Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, tüm kurumları ile tam teşekküllü bir devlettir. Bu olgunun kabullenilmesinin Kıbrıs konusundaki en gerçekçi yaklaşım olacağını da ifade etmekte yarar görüyorum” dedi.

“O MASADA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ”

Gündem Kıbrıs’a konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TDT zirvesinde bulunmanın KKTC için çok önemli ve tarihi bir adım olduğunu kaydederek, “Mevcut konjonktürde orada bayrağımızla oturup konuşma yapabilmek ve o masada olabilmek hepimiz için çok önemlidir” dedi. Ertuğruloğlu, TDT zirvesinde bulunmayı ise “Tanınmaya giden yol” olarak değerlendirdi. Ertuğruloğlu, KKTC’nin TDT’de gözlemci üye olarak bulunmasının Türkiye ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde olduğunu kaydederek, “Üye devletler ile ilişkilerimizi geliştireceğiz. Türkiye güçlü olduğu sürece ve Türkiye yanımızda olduğu sürece tanınma gelecektir” şeklinde konuştu.

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