Endonezya’nın Bali şehrinde yaşanan bir olay dünya basınında ilgi topladı. Bali’de turist olarak bulunan Alman Darja Tuschinski isimli bir kadın izlemek istediği Hindü gösterisine bilet bulamayınca ortalığı birbirine kattı. Bilet alamamasını protesto eden Darja Tuschinski, gösterinin yapıldığı tapınağa çıplak bir şekilde girdi.

KAPIYI ZORLA AÇMAYA ÇALIŞTI

Çırılçıplak bir şekilde tapınağa gelen ve kapıları zorla açan Darja Tuschinski kendisini durdurmak isteyen kişilere ise el hareketi yaparak cevap verdi. Gösterinin yapıldığı alanda bulunan diğer turistler ise olayı büyük bir şaşkınlıkla takip etti.

HAPİS CEZASIYLA KARŞI KARŞIYA

Bali’nin Ubud bölgesinde yaşanan olayın sonrasında Tuschinski kamusal alanda ahlaki düzeni bozma suçundan tutuklanarak gözaltına alındı. Kaldığı otelde de sık sık çıplak bir şekilde dolaştığı ifade edilen Tuschinski’nin iki yıl sekiz aya kadar hapisz cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

