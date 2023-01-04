Türkiye'de 2022 yılındaki seyirci verileri açıklandı. Buna göre geride kalan senenin en fazla taraftar çeken lig maçı, bu sezonun 13. haftasında 49 bin 602 kişiyle Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynandı. Galatasaray'ın geçen sezon Avrupa Ligi son 16 turunda Barcelona ile kendi sahasında oynadığı maçta ise 50 bin 111 kişiyle senenin en yüksek seyircisine ulaşıldı.

Bu sezon sarı-kırmızılılar rakiplerine açık ara üstünlüğü devam ediyor. Galatasaray, Katar'daki Dünya Kupası başlayana kadar olan bölümde 45 bin 921 seyirci ortalamasıyla zirvede yer aldı.

Galatasaray'ın en yakın takipçisi, 40 bin 23 seyirci ortalamasıyla ezeli rakibi Fenerbahçe oldu.

Beşiktaş, 35 bin 189 maç başı seyirci ortalamasıyla rakiplerini takip ediyor.

Son şampiyon Trabzonspor da 26 bin 705 seyirciyle dördüncü sırada.

Dört büyüklerin dışında en fazla taraftar çeken takım ise Adana Demirspor. Mavi-Lacivertli takım, maçlarını 20 bin seyirci ortalamasıyla oynadı.