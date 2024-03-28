Ülkemizde ilk kez sergilenen ve Kıbrıs adasında 1878’den günümüze kadar olan ulaşım araçlarının hikayesini içeren “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı.

T&T Havalimanı İşletmeciliği’nin organize ettiği ve İzzet Derkan, Mustafa Altuner ve Hatice Özler Şahin (İMH Proje ekibi) tarafından araştırılıp hayata geçirilen “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” isimli fotoğraf sergisi, Ercan Havalimanı’nda giden yolcu bölümünde pasaport sonrası yer alıyor.

Kıbrıs’ın ulaşım tarihinin anlatıldığı ve tarihi yerlerin de yer aldığı fotoğraf sergisinde develerden eşeklere, atlardan trenlere, arabalardan deniz araçlarına ve uçaklara kadar geçmişten günümüze herkesi tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

Sergideki tarihi fotoğrafları cep telefonaları ile fotoğraflayan yolcular, ilk kez böylesinde detaylı ve güzel bir fotoğraf sergisi ile karşılaştıkların ifade etti. Sergi bir ay boyunca yolcular tarafından ziyaret edilebilecek.

Sergideki fotoğraflar bir tarih

Sergide, Kıbrıs’ta deniz limanlarından gemilerle başlayan ulaşım, karadan; eşeklerle, katırlarla, öküzlerle ve develerle kadar devam eden süreç anlatılıyor.

Ayrıca, sergide karadan raylı tren sistemi ulaşımı, araçlarla, savaş yıllarında havalimanlarının inşası ve sonrasında imal edilen uçaklarla süreç devam ediyor.

Hava ulaşımının da yer verilildiği sergide, RAF Famagusta, RAF Nicosia, RAF Tymbou (Ercan Havalimanı), RAF Larnaca, RAF Limassol (deniz uçakları), RAF Lakadamia ve RAF Akrotiri havalimanlarının tümü, askeri ve stratejik olarak inşa edilmelerinin fotoğrafları da bulunuyor.

Sergi, yolcuları geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarıyor

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik, “Kıbrıs Ulaşım Tarihi” fotoğraf sergisinin Kıbrıs’ın ulaşım tarihini anlatan ve yolcuları geçmişten günümüze getiren tarihi bir fotoğraf sergisi olduğunu ifade etti.

Fotoğraflarda Kıbrıs’ta bir yerden başka bir yere ulaşımın nasıl olduğu, tarihi mekanlarının yanı sıra Ercan Havalimanı’nın geçmişi ve ilk yapılan uçuş fotoğraflarının da yer aldığını kaydeden Özçelik, işletme olarak Kıbrıs Türk tarihine, kültürüne, sanatçısına ve tüm değerlerine büyük önem verdiklerini ve bu değerleri günümüzde de yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.

Özçelik, Kıbrıs’taki tarihi fotoğafları yolculara yansıtmalarından dolayı sergide büyük emeği olan fotoğraf sanatçılarına teşekkür etti.