Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 9 Eylül Cephesi direnişçilerinin şehit oluşunun 66. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 1957 yılı eylül ayında şehit düşen 9 Eylül Cephesi direnişçilerini saygı, minnet ve rahmetle anarak, milli mücadele şehitlerinin bugünlere gelmemizdeki ölümsüz kahramanlar olduklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, “1955 yılında kurulan Rum terör örgütü EOKA, Kıbrıs Türk halkına yönelik silahlı saldırılarını yoğunlaştırmıştı. EOKA terör örgütünün hedefi; Kıbrıs Türk halkını yok etmek, Kıbrıs’ı bir Helen Adası yapmaktı. Rum Ortodoks Kilisesi ile Rum-Yunan liderliğinin öncülüğünde yürütülen, Kıbrıs’ı Yunanistan’a ilhak etme mücadelesi ise yoğun bir şekilde devam etmekteydi” dedi.

“Kıbrıs Türk halkı bu saldırılara karşı tamamen savunmasız bir durumda olup, Türk bölgeleri ve Türk köyleri büyük bir tehdit altındaydı” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; “İnsanlarımız katlediliyor ve göçe zorlanıyordu. Bu ağır koşullar altında Kıbrıs Türk halkını saldırılardan korumak amacıyla kurulan ilk direniş örgütlerimizden birisi de 9 Eylül Cephesi’ydi. 9 Eylül Cephesi adını, Lefkoşa’nın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin ve İzmir’in Yunan işgalinden kurtuluşunun tarihi olan 9 Eylül tarihinden almıştı” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasının devamında; “EOKA terör örgütünün halkımıza yönelik silahlı saldırıları devam ederken, 9 Eylül Cephesi direnişçilerinden Ulus Ülfet, Kubilay Altaylı, İsmail Beyoğlu ve Mustafa Ertan EOKA saldırılarına karşı halkımızı korumak amacıyla 1957 yılı eylül ayının ilk günlerinde su borularından el yapımı bomba imal ederken meydana gelen patlama sonucunda ağır bir şekilde yaralanmış, birisi olay yerinde diğerleri ise kaldırıldıkları hastanelerde şehit düşmüştür” ifadelerinden bulundu.

“Bu günlere gelmemiz kolay olmamıştır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar; “Halkımız evlatlarını toprağa vermiş, çok büyük acılar yaşamıştır. Geçmişe takılıp kalmıyoruz. Ama geçmişten ders alarak Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yolumuza ve mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Devletimizden, egemenliğimizden, Anavatan Türkiye Cumhuriyetinin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçmemiz asla mümkün değildir. Egemen eşit iki devletin iş birliğini öngören yeni anlayışın daha da kök salması için yürütülen siyasetimizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; “9 Eylül Cephesi direnişçilerinin şehit oluşunun 66. yıl dönümünde onları ve tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” şeklinde konuştu.