Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bu yıl “Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek” temasıyla düzenlenen 3 günlük etkinliğe ev sahipliği yaptığı ve dünyanın birçok yerinden devlet başkanları, bakanlar ve yetkililerin yanı sıra akademisyenler ve basın temsilcilerini bir araya getiren ADF'yi organize ettiği için Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, forum kapsamında devlet başkanları ve bakanların yanı sıra uluslararası örgütlerin yetkilileriyle yararlı görüşmelerde bulunduğunu ifade etti.

Gerçekleştirdiği oturum ve yaptığı görüşmelerin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklı davasını ve Kıbrıs Türk halkına yaşatılan insan haklarından uzak haksızlıkları anlatma fırsatı bulduğunu kaydetti.

Antalya Diplomasi Forumu’nun, Türk diplomasisi için parlayan bir yıldız haline geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnsanlığın yararına ulusların daha iyi anlaşılmasını ve işbirliğini teşvik eden bir platform olarak dünya çapında başarılı bir şekilde iz bıraktı” dedi.