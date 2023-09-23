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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile New York’ta gerçekleştirdiği görüşmenin ardından bir basın açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Haspolat’ta ticari bir kapı açılmasına ilişkin öneriyi BM Genel Sekreteri Guterres’e aktardığını ifade ederek, “Sayın Guterres bunun doğru bir yaklaşım olduğunu ifade etti” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi müzakerelere başlamamız mümkün değil” açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres başkanlığında Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile görüşebileceklerini de kaydetti.

"Pile'deki olaylar gündeme gelmedi"

Tatar, Guterres ile görüşmesinde Pile'de BM Barış Gücü ile yaşanan gerginliğin gündeme gelmediğini dile getirerek, "Pile gündeme gelmedi. O getirmedi biz de getirmedik" ifadesini kullandı.

"Genel Sekreter gerçekleri görmüştür"

Cumhurbaşkanı Tatar, Guterres'in artık gerçekleri gördüğünü vurgulayarak, "İnşallah kısa bir zamanda Güvenlik Konseyi de bu gerçekleri görecektir" diye konuştu.