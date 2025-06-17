Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güzelyurt’a yapılan her yatırımın ve her projenin değerli olduğunu ifade ederek, bölgenin daha da güçlenmesi için yapılan çalışmalara destek belirtti.

-Özçınar

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Amfi Tiyatro’daki açılış töreninde yaptığı konuşmada, kardeş şehir Manisa’nın Belediye Başkanını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, Güzelyurt halkı adına tüm Manisa’ya başsağlığı diledi.

Güzelyurt’un gelişimi ve değişimi için çabalarının devam ettiğini kaydeden Özçınar, bu hedefle çalışarak, yeni projelerle ilerleyeceklerini söyledi.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, narenciyenin Güzelyurt’un altını olduğunu ifade ederek, Türkiye’den gelen su ile tarım teşvik politikaları ve diğer yatırımlarla bu sektörün geliştirilmesi ve üretimin devamlılığının sağlanmasının çok önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Güzelyurt’a yapılan her yatırımın ve her projenin değerli olduğunu ifade ederek, bölgenin daha da güçlenmesi için yapılan çalışmalara destek belirtti.

Projelere destek veren anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür eden Tatar, bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’nin çok önemli katkıları ve iş birlikleri olduğunu söyledi.

Güzelyurt’un üniversiteleri, kurum-kuruluşları, üretimi, sporu, kültürü ve narenciyesi ile ekonomik olarak da kalkınmasının önemli olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, böylece gençlerin bölgeye yerleşmesinin de sağlanabileceğini, bu yönde hep birlikte çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

22 Haziran’a kadar sürecek festivalde, konserler, spor müsabakaları, çocuk şenliği, dans gösterileri gibi birçok etkinlik yer alacak.