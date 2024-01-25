Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Ispartalı Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’i andı, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde gençlerle bir araya gelipp Kıbrıs sorununu anlatmak istediğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomide; turizm, yüksek öğrenim, tarım, sanayi, hizmet sektörü Ar-Ge projelerinde başarı elde ettiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkedeki tasarrufların artması, yatırıma dönmesi ve Türkiye’nin desteğiyle güven duyulan KKTC’nin cazibe merkezi olma yolunda ilerlediğine dikkat çekti.

KKTC’nin Doğu Akdeniz’de turizm, ticaret ve bilim adası olarak yerini alacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu durumu değerlendiren yabancı ve yerli iş insanlarının ülkeye yatırım yaptığını vurguladı.

Başarıyı ve ilgiyi artırmak için çalışmaların sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, içinde bulunulan iletişim çağında KKTC’deki gelişmelerin anında dünyada duyulduğunu kaydetti.

Türkiye ve Kıbrıs’ta ulaşımın gelişmesiyle iki halk arasındaki bağların da geliştiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Isparta’nın tarım ve diğer sektörlerdeki başarılarından ve tecrübelerinden faydalanılması önemlidir. Kurulacak ortaklıklar olumlu olacaktır. İki halk arasındaki kardeşlik bağlarını geliştirmek ve genç nesillere aktarmak suretiyle KKTC’nin güçlenmesine vesile olacak çalışmaların milli değeri vardır” dedi.