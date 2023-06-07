Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına seçilen Numan Kurtulmuş'u kutladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığına seçilen, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Sayın Prof. Dr. Numan Kurtulmuş’u kutluyor, yeni görevinde başarılar diliyorum.”

KURTULMUŞ VE TÖRE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Kurtulmuş’u arayarak kutladı.

Töre, görüşmede Cumhuriyet Meclisi ve Kıbrıs Türk halkı adına Kurtulmuş’a yeni görevinde başarılar diledi.

Görüşmede, iki ülke Meclisleri arasında var olan ilişkilerin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi hususunda karşılıklı iyi niyet ve temenniler dile getirildi.