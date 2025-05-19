Törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bazı bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, kurum, kuruluş, dernek temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

Lefkoşa okullarından öğrencilerin flama ve bayrak taşıyarak hazır bulunduğu tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulması ile başladı ve saygı duruşu, ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile devam etti.

Törende daha sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Anıtkabir’den getirilen toprağı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a sundu. Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuşma yapmasının ardından tören tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve 16 arkadaşının Samsun'a Bandırma vapuruyla çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlattıkları o günün 106. yıl dönümünün, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle KKTC’de hep birlikte kutlandığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyen Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinde kat ettiği aşamaların önemine değinen Tatar, Mavi Vatan'da ve doğu Akdeniz'de, Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan iş birliği ile KKTC’nin varlığını sürdürmenin mutluluğu içerisinde olunduğunu kaydetti.

Türk gençliğinin neleri başarabileceğinin TEKNOFEST’te görüldüğünü söyleyen Tatar, Kıbrıs Türk gençliğinin hala ambargolarla karşı karşıya olmasına rağmen başta futbol olmak üzere sporda 33 farklı federasyonla bütün dünyaya yapabileceklerini haykırdığını söyledi.

Tatar, her alanda çok başarılı olan KKTC gençliğinin, bütün dünyada fırsatlar yaratarak spor müsabakalarına katıldığını kaydetti. Gençliğe olan güvenini bir kez daha vurgulayan Tatar, Kıbrıs Türk halkı üzerinde uygulanmakta olan haksızlıkların, gençliğin gelecekte göstereceği hassasiyetiyle, er veya geç sona ereceğini belirtti.