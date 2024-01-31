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Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar, Holguin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar, Holguin ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.

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