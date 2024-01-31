Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.
Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.
Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.
Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.
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