Cumhurbaşkanlığı'ndan verilen bilgiye göre Tatar’a ziyaretinde Mağusa Kaymakamı Özden Keser eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar, Holguin ile görüştü Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Onar, Holguin ile görüştü

Bölgedeki seracılarla görüşen Cumhurbaşkanı Tatar, yağmur ve fırtınadan seraları hasar gören seracılara ‘geçmiş olsun’ dedi.