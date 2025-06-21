Tatar, 21 Haziran Dünya Müzik Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dünya Müzik Günü, Fransız Müzik ve Dans yönetmeni Maurice Fleuret tarafından tasarlanıp, Kültür Bakanı Jack Lang'in önerisiyle 1981 yılında Fransa'da başlatılmış olup, kısa sürede Avustralya, Belçika, İngiltere, Lüksemburg, Almanya, İsviçre, Kosta Rika, İsrail, Çin, Hindistan, Lübnan, Malezya, Fas, Pakistan, Filipinler, Romanya, Kolombiya ve birçok ülke tarafından benimsendi.

Dünya Müzik Günü önerisinin şu konuları geliştirmesi amaçlandı:

Amatör ve profesyonel müzisyenlerin sokak performanslarını cesaretlendirmek, ücretsiz konserler organize etmek, herkes için, her yerde müzik kavramını geliştirmektir.”