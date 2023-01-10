Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programda Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nda (YÖDAK) yaşanan sorunları değerlendirdi.

Ülkenin geleceği için YÖDAK’ın daha iyi çalışması gerektiğine dikkat çekerek, “Biz çok uzun değerlendirmelerden sonra Prof. Dr. Turgay Avcı’yı YÖDAK Başkanı olarak atadık” dedi.

Ersin Tatar, temennisinin YÖDAK’ın daha uyum içerisinde işlevini sürdürebilmesi olduğunu söyleyerek, “Fakat çok sıkıntılı süreçler yaşandı” ifadelerini kullandı.

Turgay Avcı’nın sahte bir diplomayla görevini sürdürdüğünü yönündeki iddialar doğru olmadığını kaydeden Tatar, “Turgay Avcı’nın itibarı ile oynanmasına çok üzüldüm. Kendisi uzun yıllar siyasetin içerisinde çok önemli makamlarda bulunmuş birisidir” diye konuştu.

Tatar, yaptığı araştırma sonrası Turgay Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden mezun olduğu ve oradan diplomasını aldığı teyit edildiğini dile getirdi.

Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Tatar, “YÖDAK’ın esas görevine dönmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Kaynak: Kıbrıs Postası