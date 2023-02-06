Tatar'ın mesajı şöyle:

Bu sabah Türkiye saatiyle 04:17 KKTC saatiyle 03:17’de Anavatan Türkiye’de büyük bir deprem meydana gelmiştir. Kahramanmaraş ilinin Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve AFAD verilerine göre 7,4 büyüklüğündeki deprem Türkiye’nin pek çok ilinde ve ülkemizde şiddetli bir şekilde hissedilmiştir. Gaziantep’te 6.4 büyüklüğünde 2. bir deprem meydana gelmiştir. Malatya ve Adıyaman’da etkilenmiştir.

Anavatan Türkiye’ye çok geçmiş olsun. Yüreğimiz parçalandı, Allah etkilenen bölgelerdeki kardeşlerimizi korusun.