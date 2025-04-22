Yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen kabulde, Cumhurbaşkanı Tatar görevini temsili olarak 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt’a devretti.

- Tatar: “Yeni Cumhurbaşkanlığı’ndaki ilk ziyaretçilerim sizlersiniz”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, yeni Cumhurbaşkanlığı binasındaki ilk kabulünde öğrenci heyetini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

“Bugün burada bir tarih yazılıyor. Bu binada ağırladığım ilk ziyaretçiler sizlersiniz.” diyen Tatar, öğrencilerle çektirilen fotoğrafın da bu anlamda tarihi bir belge olacağını vurguladı ve bu özel anın, çocuklar için gelecekte değerli bir hatıra olacağını ifade etti.

Konuşmasında 23 Nisan’ın anlam ve önemine de vurgu yapan Tatar, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bu bayramı sadece Türk çocuklarına değil, tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini hatırlatarak, “Çocuklar bizim geleceğimizdir.” dedi. Öğrencilere seslenen Tatar, eğitimin yanı sıra kültür, sanat, spor ve sosyal alanlarda da gelişmelerinin önemine dikkat çekti.

Tatar, iyi bir birey olabilmek için sosyal becerilerin, sanatın ve sporun da büyük rolü olduğunu vurguladı. Fotoğrafçılıktan müziğe, resimden spora birçok alanda yeteneklerini geliştirebileceklerini belirten Tatar, “Bu ülkeyi bir gün sizler yöneteceksiniz. O yüzden şimdiden kendinizi her yönüyle geliştirin.” ifadelerini kullandı.

Tatar’ın çocuklara hitabının ardından Cumhurbaşkanlığı’ndaki makam odasına geçildi. Burada, 9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt, Cumhurbaşkanlığı makamını temsili olarak Ersin Tatar’dan devraldı.

- Kunt: “Çocuklar gülerse dünya güzelleşir”

9 Eylül İlkokulu öğrencisi Melin Kunt, temsili Cumhurbaşkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, kendisini “ülkenin ilk kadın cumhurbaşkanı” olarak tanıttı ve “Hayallerim büyük, umutlarım güçlü, yüreğim cesur.” ifadeleriyle sözlerine başladı. Kunt, bir ülkeyi büyütenin yalnızca yollar ve köprüler değil, sevgiyle, adaletle ve oyunlarla büyüyen çocuklar olduğunu vurguladı.

Çocukların mutluluğunu esas alan bir ülke hayal ettiğini belirten Kunt, “Her şehirde daha çok park olacak, her okulda hayaller konuşulacak, okulların imkanları arttırılacak ve laik, çağdaş bir okul ortamı oluşturulacak.” dedi.

“Çocuklar konuşursa gelecek susmaz.” ifadelerine yer veren Kunt, sadece sınavların değil, dostlukların da öğretildiği bir eğitim sistemi arzuladığını dile getirdi.

Kitapların yalnızca bilgi vermekle kalmayıp kalpleri de ısıtması gerektiğini söyleyen Kunt, “Çocukların duygularını önemsiyorum. Çünkü bazen çocuklar, büyüklerin unuttuğu sevgi, dürüstlük ve umut gibi değerleri hatırlatır.” ifadelerini kullandı.

Kunt konuşmasını, “Haydi, el ele verelim. Bu güzel ülkemizi Ata'mızın yolunda ilerleyen, özgür düşünen, barışçıl çocuklarla güçlendirmeye devam edelim. Çünkü çocuklar gülerse dünya güzelleşir.” sözleriyle tamamladı.

Ziyaretin sonunda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 23 Nisan nedeniyle çocuklara hediyeler takdim etti. Ardından Cumhurbaşkanlığı önünde anı fotoğrafları çekildi.