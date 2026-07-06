Tatlısu Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, salı günleri yapılan ücretsiz taramalarda, olası hastalıkların erken tespit edilmesi ve tedavi sürecinin erken başlatılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Tarama kapsamında boy, kilo ve bel çevresi ölçümlerinin alındığı, tansiyon ve kandaki oksijen seviyesine bakıldığı, kapsamlı kan tahlili ve elektrokardiyografi (EKG) çekiliyor. Program kapsamında kişilerin tıbbi geçmişi ve aile sağlık öyküsü de değerlendirilerek bütüncül bir sağlık analizi yapılıyor.

-Kanser taramaları

Bazı kanser taramaların da yapıldığı kaydedilen açıklamaya göre, 30-65 yaş arasındaki kadınlara rahim ağzı kanseri (Smear) taraması, 50 yaş ve üzerindeki bireyler için evde uygulanabilen gizli kan testi ile kolon kanseri taraması, 40-69 yaş arası kadınlar için meme kanseri taraması kapsamında mamografi planlaması yapılıyor.

Sağlık taramasından yararlanmak isteyenlerin 0533 860 11 88 numaralı WhatsApp hattına isim, soyisim, yaş, ikamet edilen bölge ve telefon numarasını içeren bir mesaj göndermesi gerekiyor.

Halka ücretsiz sağlık taramalarından faydalanma çağrısı yapıldı.