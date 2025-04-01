Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

01.04.2025 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Tatlısu - Küçük Erenköy Anayolu’nun 3-4 km'leri arasında, Hasan KARACA (E-57), yönetimindeki GD 232 plakalı araç ile Tatlısu istikametinden Küçük Erenköy istikametine doğru seyrettiği esnada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Metin GENÇ (E-40) yönetimindeki NR 125 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan GD 232 plakalı araç sürücüsü Hasan KARACA, NR 125 plakalı araç sürücüsü Metin GENÇ ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Kader GENÇ (K-40), Yavuz Çetin GENÇ(E-12) ve Kerim Tekin GENÇ (E-14) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.