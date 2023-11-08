Tokat'ın Niksar ilçesi Çepnibey Mahallesinde müstakil bir evde yaşayan emekli öğretmen Ziynet Gökçe'nin bahçesinde beslediği tavus kuşu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi.

Gökçe, Garguk adını verdiği Tavus Kuşunun CİMER’e şikayet edilmesinden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından duyurdu.



Çok sevdiği tavus kuşunun mahalleli tarafından CİMER’e şikayet edildiğini iddia eden Gökçe, bir hayvan sever olarak yaşananlardan duyduğu üzüntülü dile getirdi.

Şikayetin nedeninin tavus kuşunun sabahın erken saatlerinde öttüğü için olduğu belirtildi.



"BU HAYVAN DÜŞMANLIĞI"



Tavus kuşuna 8 yıldır bahçesinde baktığını söyleyen Ziynet Gökçe, daha önce de benzer şikayetler olduğunu kaydetti. Şikayeti yapanları hayvan düşmanı olmakla suçlayan Gökçe, "Devletin bu konu da kararı ne olur bilmiyorum ama bu hayvanı terk etmek istemiyorum. Onu terk etmek ona haksızlık olur, onu hiçe saymak olur." diye konuştu.