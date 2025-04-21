Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile Meclis'te bir araya geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Koşanov, iki ülkenin bayrağı önünde el sıkışarak, basın mensuplarına görüntü verdi. Daha sonra Kurtulmuş ile Koşanov heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, görüşmede, Koşanov ve heyetini TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, Türkiye ve Kazakistan arasında önemli iş birliğinin bulunduğunu, bunun her alanda artarak devam ettiğini, hükümetler arsında var olan iyi ilişkilerin parlamentolar arasında da sürdürülmesini ve daha ileriye taşınmasını hedeflediklerini söyledi.

Parlamentolar arası dostluk gruplarının karşılıklı ziyaretlerinin ve Türkiye ile Kazakistan heyetlerinin yakın teşriki mesaisinin önem taşıdığını vurgulayan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı ile Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) bünyesinde iki ülkenin her konuda yakın işbirliği içerisinde olmasından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Kurtulmuş, haziran ayında Astana'da gerçekleştirilecek TÜRKPA'nın 14. Genel Kurulu dolayısıyla Koşanov'a başarı diledi ve tebriklerini iletti.

Kazakistan ile birçok alanda işbirliğini geliştirme imkanının bulunduğunu belirten Kurtulmuş, Türkiye ve TBMM olarak yapılacak her türlü işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

KKTC'nin Türkiye'nin milli meselesi olduğunu hatırlatan TBMM Başkanı Kurtulmuş, KKTC'nin TDT'nin faaliyetlerine gözlemci üye sıfatıyla tam katılımını sağlayacak Nahçıvan Anlaşmasını Tadil Eden Protokol'ün, Kazakistan Parlamentosu'ndaki onay sürecinin tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.

TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümüne özel planlanan ziyaret

Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Koşanov ise kendisine ve heyetine gösterilen ev sahipliği için teşekkür ederek, 105. kuruluş yıl dönümünde TBMM'de olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Koşanov, Kazakistan ve Türkiye halkları arasındaki bağlara ve manevi birlikteliğe binlerce kilometrelik mesafenin engel olamadığını, bu kardeşlik ve dostluğun daim olmasını, dayanışmanın da artırılmasını arzuladıklarını ifade etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 105. yıl dönümünü kutlayan Koşanov, ziyaretlerini bu anlamlı tarihle örtüşecek şekilde özel planladıklarını söyledi.

Türkiye'nin kuruluşunda TBMM'nin tarihi ve önemli bir rol üstlendiğini dile getiren Koşanov, bugün de TBMM'nin halkın iradesini korumak ve devletin kalkınmasına katkı sağlamak konusunda eşsiz bir rol oynamaya devam ettiğini vurguladı.

Koşanov, Türkiye'nin, asırlık tarihinde devlet yapısını güçlendirerek küresel siyasette özgün yeri olan saygın bir ülke haline geldiğini ifade ederek, medeni, gelişmiş ülkeler arasında olan Türkiye'nin Kazakistan'ın gururu olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin, Kazakistan için önemli bir stratejik ortak olduğunu belirten Koşanov, her iki ülkenin liderleri arasında samimi ve güçlü bir kardeşliğin bulunduğunu, devlet başkanlarının üstün çabalarıyla ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının her geçen gün arttığını belirtti.

Heyetler arası görüşmenin ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, mevkidaşı Koşanov ile TBMM Kütüphanesini ziyaret etti.

Kurtulmuş ve Koşanov, daha sonra parlamento heyetleriyle, 15 Temmuz darbe girişiminde TBMM'de bombalanan alanları ziyaret ederek, karanfil bıraktı.

Genel Kurul ziyaretinde Kurtulmuş, Koşnov ve heyetine Meclis'in çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Öte yandan Kurtulmuş ve Koşanov, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin 105. Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Genel Kurul'u ziyaret eden çocuklarla sohbet etti.

Görüşmeye, TBMM İdare Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Türkiye-Kazakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, AK Parti Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Sena Nur Çelik Kanat, Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan ve TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun katıldı.