Erdoğan, OHAL'in 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süreceğini kaydetti.
Erdoğan ayrıca dünyanın birçok yerinden yardımlar geldiğini ve gelmeye devam edeceğini de kaydetti. Erdoğan, deprem bölgelerinde canla başla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
Erdoğan, OHAL'in 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süreceğini kaydetti.
Erdoğan ayrıca dünyanın birçok yerinden yardımlar geldiğini ve gelmeye devam edeceğini de kaydetti. Erdoğan, deprem bölgelerinde canla başla çalışacaklarını da sözlerine ekledi.
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