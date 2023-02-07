İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın sürüyor! İskenderun Limanı'nda deprem sonrası çıkan yangın sürüyor!

Erdoğan, OHAL'in 10 ili kapsayacak şekilde 3 ay süreceğini kaydetti. 

Erdoğan ayrıca dünyanın birçok yerinden yardımlar geldiğini ve gelmeye devam edeceğini de kaydetti. Erdoğan, deprem bölgelerinde canla başla çalışacaklarını da sözlerine ekledi. 