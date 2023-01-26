Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları (DT) emekli oyuncusu Levent Güner 60 yaşında hayatını kaybetti.

DT Genel Müdürü Mustafa Kurt, yayımladığı taziye mesajında, Levent Güner'in vefatını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diledi.

Güner için İzmir'de, yarın saat 13.30'da Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü Konak Sahnesi'nde tören düzenlenecek. Güner'in cenazesi, Bahçelievler Kulalı Hacı Halil Camisi'nde kılınacak ikindi namazına müteakip, Eski Bornova Mezarlığı'nda defnedilecek.

Levent Güner, 21 Aralık 1963'de İzmir'de dünyaya geldi. Sanatçı, 1988'de başladığı Devlet Tiyatrolarına 28 yıl hizmet verdi. Güner, 2016'da İstanbul Devlet Tiyatrosu'ndan emekli oldu.

"Kurtlar Vadisi" dizisinde "Bedir" karakterini canlandıran Güner, "Mem u Zin", "Böcek", "Aylaklar", "Dudaktan Kalbe", "Amok Koşucusu", "Acayip Hikayeler", "Kod Adı Reaksiyon", "Kaybolan Yıllar", "Bu Sevda Bitmez", "Pilli Bebek" gibi televizyon dizilerinin yanı sıra, "Herkes Kendi Evinde" ve "Son Ders", "Aşk" ve "Üniversite" gibi sinema filmlerinde de önemli rollere hayat verdi.

"Söylev", "İzmir'li Ali Çelebi Venedik'te Oyuncu Seçiyor", "Kül Kedisi", "Kahvede Şenlik Var", "Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz", "Yunus Emre", "Kurban", "Ayça'nın Masalı", "Mustafa", "Rumuz Goncagül", "Dans Eden Eşek", "Sevgili Doktor", "Sersem Kocanın Kurnaz Karısı", "Abdülcanbaz", "Muamma", "Kuvayi Milliye" (Kurtuluş Savaşı Destanı), "Ayının Fendi Avcıyı Yendi", "Bir Ölümün Toplumsal Anatomisi", "Ihlamur Ağacı", "Efrasiyab'ın Hikayeleri", "Gökkuşağı Masalı", "Kral Lear", "Dans Eden Eşek", "Küçük Korku Dükkanı", "Sersemler Evi", "Amadeus", "Savaş İkinci Perdede Çıkacak", "Temiz Ev", "Yağmur Durduğunda" gibi pek çok tiyatro oyununda rol aldı.