Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Albay Zeki Aktürk, bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Ege ve Akdeniz'de; Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini azim ve kararlılıkla korumaya devam ettiğini belirten Aktürk, "Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır” açıklamasını yaptı.

Aktürk, “6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve aynı dönemde Yunanistan'da gerçekleşen tren kazası ile başlayan olumlu gündemin devam etmesi, zaman zaman ortaya çıkan gerginliği artırıcı eylem ve söylemlere dönülmemesi her iki ülkenin de yararına olacaktır” ifadelerini kullandı.

Aktürk, “Bir diğer önemli husus da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ada'daki durumudur. Kıbrıs'ta egemen, eşit, bağımsız iki devletin tek çözüm olduğunu vurguluyoruz" dedi.