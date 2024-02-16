TC Merkez Bankası (TCMB), şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’nin sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, katılımcıların 2024 yıl sonu dolar/TL beklentisi 40,02 TL olurken 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket döneminde 40,64 TL olarak belirlendi.

Faiz beklentisi

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi de yılın ikinci anketinde yüzde 45,00 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de aynı anket döneminde yüzde 45,00 olarak belirlendi.

Enflasyon beklentisi

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi de bu anket döneminde yüzde 42,96 seviyesinde oldu.

Öte yandan 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 37,78, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise yüzde 23,69 olarak belirlendi.