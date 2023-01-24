İngiltere'nin Wigan şehrinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Christopher Hughes isimli 37 yaşındaki İngiliz, feci şekilde öldürüldü, ölümünün arkasından neredeyse 1 yıl sonra ortaya çıkan gerçek ise pes dedirtti.

Eski bir boksör olan Hughes, geçtiğimiz geçen yılın Şubat ayında 7 kişi tarafından kaçırıldı. Issız bir yere götürülen Hughes, burada saatlerce darp ve işkenceye maruz kaldı.

90 DEFA BIÇAKLAYIP ÖLDÜRDÜLER

Olayın korkunç kısmı ise darp ve işkenceden sonra başladı. Öfkeli grup Hughes'in küçük bir kıza tecavüz ettiğini düşünerek onu defalarca bıçaklayıp olay yerinde öylece bıraktı.

Hughes'un cansız bedeni 4 gün sonra sonra bölgede köpek gezdiren biri tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen İngiliz polisi yaptığı otopsi çalışmalarında talihsiz adamın 90 defa bıçaklandığını belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonunda ise korkunç gerçek ortaya çıktı. Söz konusu tecavüz skandalına karışan kişinin Hughes olmadığı ortaya çıktı. Bu belirleme sonra çete üyelerini aramaya geçen polis 7 kişiyi saklandıkları yerde kıskıvrak yakaladı.