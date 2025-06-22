Galatasaray'da 3 sezon üst üste şampiyonluk yaşayan Okan Buruk için bomba etkisi yaratan iddia geldi.
tuttomercatoweb'in haberine göre; Okan Buruk, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.
Yine haberde yer alan bilgiye göre; Okan Buruk, Suudi ekibinin 1 numaralı hedefi olacak.
Stefano Pioli'nin başında olduğu Al Nassr, Ronaldo'lu kadrosuna rağmen şampiyonluk yaşayamadı.
Galatasaray'da üst üste 3 şampiyonluk kazanan Okan Buruk, daha önce 1 kez de Başakşehir'i mutlu sona ulaştırmıştı.