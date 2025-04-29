Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) de bu yıl paydaşlar arasında yer aldığı TEKNOFEST KKTC 2025 finallerinde DAÜ’den HUNEC 2025 takımı çevre ve enerji kategorisinde yarışmaya hazırlanıyor. 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Ercan Havalimanı’nın Eski Terminal Binası’nda düzenlenecek olan ve DAÜ’den üç takımın finalde yarışacağı söz konusu yarışmada DAÜ’den HUNEC 2025 takımı Çevresel Su Yönetimi ve Koruma Çözümleri alanında “Sulu Ortamlarda Cu²⁺ İyonlarının Hassas Tespiti İçin Yenilikçi Bir Floresans - (+) Kemosensör Prototipi: Sentez, Modelleme, Prototip” projesi ile yarışmada yer alacak.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye İcil’in danışmanlığında olan HUNEC 2025 Takımı’nda Kimya Bölümü doktora programı öğrencileri Seval İkizoğlu, Elif Doğru ve Süleyman Soyel ile Kimya Bölümü lisans öğrencileri Tuğba Bayırlı ve Ayni Öztürk yer alıyor.

HUNEC 2025 takımı proje ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Cu²⁺ iyonları, insan vücudu ve çevre için gerekli başlıca metallerden olup eksikliği Menkes hastalığına, fazlalığı ise Alzheimer, Wilson veya Parkinson gibi hastalıklara neden olabilmektedir. Bu nedenle, söz konusu iyonların tespiti büyük önem taşımaktadır. Özellikle dünya su sisteminde toksisiteye neden olan Cu²⁺ metal iyonlarının tespitinde suda çözünebilen Kemosensörler çok önemli olmakla birlikte sayıları yok denecek kadar azdır. Tasarlanan proje ile sulu ortamlarda Cu²⁺ iyonlarının hassas tespitinin yapılabilmesi amaçlanmıştır. HUNEC 2025 projesi prototipin ticarileştirilmesi hedeflenmekte olup, bu kapsamda patent koruması hedeflenmektedir.”

