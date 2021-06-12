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Akıllı telefonlara ilgi arttı

Pandemi sürecinin hafiflemesiyle birlikte akıllı telefon satışları da artıyor diyebiliriz. Görünen o ki normalleşmeyle birlikte akıllı telefonlara olan ilgi tekrar arttı.

12 Haziran 2021 Cumartesi 22:51
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Akıllı telefonlara ilgi arttı

Geçtiğimiz yıl yaşanan pandemi sürecinden ötürü akıllı telefon satışları başta olmak üzere pek çok sektörde işler kötüye gitmeye başlamıştı.

Avrupa’nın geneli ve dünyanın pek çok ülkesinde alınan sokağa çıkma yasakları insanları ekonomik yönden de etkiledi.Hal böyle olunca insanlar lüks olarak gördükleri bazı ihtiyaçları erteleme kararı aldı. Nitekim akıllı telefon yenileme de bu ihtiyaçlar arasında bulunuyordu.

Dünyanın önemli bir bölümünde insanlar bir akıllı telefonu 1 maksimum 2 yıl kullanıyor. Fakat pandemi şartlarında insanlar telefon yenileme olayını da ertelemek zorunda kalmışlardı.

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