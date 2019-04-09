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Apple o uygulamanın fişini çekiyor

Apple, hem macOS hem de Windows’ta sorunlara neden olan iTunes’un fişini çekecek gibi görünüyor. Peki, Apple iTunes’un fişini ne zaman ve hangi sebepten dolayı çekecek? İşte detaylar...

09 Nisan 2019 Salı 12:24
Apple o uygulamanın fişini çekiyor
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Apple’ın yıllardır kanayan yarası olan iTunes için yolun sonu görünmeye başladı. Steve Troughton-Smith’e göre iTunes’un fişi çok yakında yeni uygulamaların gelmesi ile çekilecek. Bildiğiniz gibi Apple geçtiğimiz ay bir etkinlik düzenlemiş ve Apple TV+ servisini duyurmuştu. Apple TV+‘ın Windows ve macOS‘te kullanılması için Apple’ın bir uygulama üzerinde çalıştığı söyleniyor.

Steve Troughton-Smith’in iddialarına göre; Apple, yeni macOS güncellemesi ile TV uygulamasını sisteme ekleyecek. Bu TV uygulamasında Apple Müzik v e Podcast de yer alacak. Tahminlerime göre bu uygulamanın adı TV yerine Media tarzı bir şey olup, iTunes Store’u da içerisinde barındıracak.

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iTunes uygulaması bırakın Windows’u macOS’te bile sorunlar çıkarabiliyor. Mac kullanıcısı olarak örneğin MacBook’u uyku moduna alıp uyandırdığımda Apple Music’e bazen bağlanmayabiliyor. Bakalım Apple SteveTroughton-Smith‘in dediği gibi iTunes’un fişini komple çekecek mi?

Eğer bu durum gerçekleşir ve iTunes uygulaması sonlandırılırsa, iPhone ve iPad’i sıfırlamak ve yedeklemek için yeni bir uygulama gerekecektir. Apple, bunun için de ekstra bir uygulama

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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