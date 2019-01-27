Boeing'den otonom uçan taksi: İlk uçuşunu yaptı

Dünyanın önde gelen uçak üreticilerinden Boeing, otonom uçan taksisiyle ilk uçuşunu tamamladı.

Boeing'in geliştirdiği yeni otonom uçan taksi, ilk test uçuşunu gerçekleştirdi, izleyenleri kendine hayran bıraktı. Elektrikle çalışan bu özel uçak kendi başına iniş ve kalkış yapabiliyor. Henüz tam anlamıyla uçmasa da, iniş kalkışı sorunsuz yapabilmesi ve havada durabilmesi geleceğe dönük umut veriyor. 80 km mesafeyi kat edebilen ve 230 kg yük taşıyabilen bu özel otonom uçan taksinin test uçuşları bu yıl artarak devam edecek.



Uçağın elektrikli olması gürültü sorununu da ortadan kaldıracak ve sessiz bir uçak yolculuğu mümkün olacak. Ancak bu uçaklarla ilgili kafaları karıştıran önemli bir sorun var. Bu uçağa kim binecek?



Otonom uçak olması dolayısıyla can güvenliğini düşünen yolcuların bu uçağı gerçekten tercih etmekte 'cesur' olup olmayacağını bugünden kestirmek güç; ancak sektörün önündeki en büyük engel olarak karşımıza duruyor.Uçağın test uçuşunu aşağıdaki videodan seyredebilirsiniz.