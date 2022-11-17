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Dikkat! Facebook tarih verdi

Facebook, kullanıcılar Instagram ve WhatsApp'ta vakit geçirseler de hala popülerliğini koruyor. Facebook'un kullanıcı sayısı hala milyar ile ifade edilecek kadar çok. Ancak Facebook kullanıcılarının tamamını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı. Bu gelişmeye göre, Facebook 1 Aralık'tan itibaren büyük bir değişiklik planlıyor! Böylece profillerdeki bazı bilgiler kaldırılacak.

17 Kasım 2022 Perşembe 18:28
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Dikkat! Facebook tarih verdi



Mark Zuckerberg'in Facebook'u yıllar önce çok ama çok popülerdi. Hatta bir dönem çok sayıda kişi Facebook üzerinden mesajlaştı, ilişki durumunu Facebook üzerinden paylaştı, Facebook üzerinden gruplar kurarak birbiriyle iletişime geçti hatta Facebook'taki zaman tünelleri üzerinden birbirlerinin doğum günlerini kutladı. Tüm bu saydıklarımızı yapmaya devam eden, hatta Facebook'un yeni özellikleriyle birlikte Facebook'u kullanmayı sürdüren sayıca yüksek bir kesim hala bulunuyor. Hatta Facebook, kardeş uygulamaları Instagram ve WhatsApp ile etkileşim kurarak öncekinden daha da farklı bir çehreye kavuşuyor. Ancak Facebook'un artık kullanıcılarına 1 Aralık tarihini verdiği söyleniyor. Peki 1 Aralık'ta Facebook'ta ne olacak?

GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI: FACEBOOK, 1 ARALIK'TAN İTİBAREN KALDIRIYOR!

Facebook 1 Aralık'tan itibaren kullanıcıların profillerinde paylaştıkları bir dizi kişisel bilgiyi kaldıracak. Profillerden kaldırılacak bilgiler ise şöyle sıralanıyor;

  • Adres
  • İlgilendikleri
  • Dini İnanç

Yaşanan şehir, memleket ve yaşanan diğer yerlerle ilgili bilgiler, iletişim ve temel bilgilerle birlikte profilde kalmaya devam edecek.

Facebook, bu bilgiler kaldırılmadan önce, yani 1 Aralık 2022'den önce verilerinizin bilgilerinizi içeren bir kopyasını indirmenize izin verecek.

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