Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Fortnite Mobile yeni telefonlara geldi

Fortnite Mobile oynayabilen telefonların sayısı arttı. HTC, Sony ve Motorola modelleri de artık bu oyunu destekliyor

08 Eylül 2018 Cumartesi 13:15
Fortnite Mobile yeni telefonlara geldi

Geçtiğimiz günlerde Samsung Galaxy Note 9 ile birlikte Android telefonlara gelen Fortnite Mobile sadece belli marka ve modeller tarafından destekleniyordu. İlk etapta Samsung, Google, Asus, Huawei, LG, Nokia, OnePlus, Razer, Xiaomi ve ZTE'nin bazı modellerini destekleyen oyun artık yeni markalar tarafından da oynanabilecek.

Fortnite Mobile yeni telefonlara geldi

Daha önceki sürümlerde HTC, Motorola ve Sony'nin birçok orta seviye ve amiral gemisi telefonu, Fortnite Mobile oynayabilen telefon listesine girmeyi başaramamıştı. Yeni gelen 5.40 güncellemesiyle birçok yeni cihaz uyumluluk listesine alındı. Sony, Motorola ve HTC'nin bazı modelleri de desteklenen telefonlar listesine girdi.

banner22
Son Güncelleme: 08.09.2018 13:16
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Curiosity'den 360 derecelik selfie
Curiosity'den 360 derecelik selfie
Stadyumlara selfie çubuğu yasağı geldi
Stadyumlara selfie çubuğu yasağı geldi
Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin
Android'de YouTube Koyu Tema aktif hale getirin

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim