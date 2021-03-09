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Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı

Birkaç yıldır telefon üretimi de yapan Google, Pixel ailesine yeni bir üye kazandırmaya çalışıyor. Google, akıllı telefonlarda yeni trend olan katlanabilir telefon modeli Google Pixel Fold üzerinde çalışıyor. Fold'a ilişkin yeni özellikler basına sızdı. İşte Google'ın katlanabilir telefonu Pixel Fold'a ilişkin bilinenler...

09 Mart 2021 Salı 09:19
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Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı

Samsung, Huawei ve Motorola'dan sonra Google da katlanabilir telefon geliştirmeye çalışıyor.

Sızan bilgilere göre Google Pixel Fold adındaki cihazın 2021 sonunda ya da 2022 başında piyasaya çıkması öngörülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne yapılan başvuruda cihazın tasarımı sızmıştı.

Android Central'e sızan diğer bilgilere göre katlanabilir model Snapdragon 765G işlemciyle gelecek. Ayrıca diğer Pixel modellerinde olduğu gibi Pixel Fold'da da kamera özelliklerinin öne çıkması bekleniyor.

Google, halihazırda bir katlanabilir telefon üreticisi olan Samsung'la ekranlar için anlaşmıştı. Samsung'dan 7.6 inç katlanabilir OLED ekran sipariş etmişti. Bu nedenle cihazın Galaxy Fold 2 ile aynı ekran özelliklerine sahip olacağını varsaymak mümkün.

Pixel 5'de 12,2 Megapiksel f/1.7 ana kamera ve 16 Megapiksel f/2.2 geniş açılı kamera bulunuyor. Öndeki selfie kamerası ise 8 MP, f/2.0. Google Pixel Fold'un da aynı kameralarda piyasaya çıkacağı söyleniyor.

Ürünün fiyatı belli değil ancak Galaxy Z Fold 2'nin 1999 dolar fiyatı bulunuyor.

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