iPhone yavaşlayınca neler oluyor?

Apple, yaşlanan piller nedeniyle beklenmedik şekilde kapanmaları önlemek için eski iPhone'ları yavaşlatıyor ve bunu bir yıldır yapıyordu.
Muhtemelen bu konuyla ilgili çıkan birçok haberi okudunuz. Ancak şimdi şirket, cihazınız yavaşladığında tam olarak ne olduğunu söyleyen ayrıntılı bir yazı yayınladı. Yavaşlamadan bazı özellikler etkilenirken, bazı diğer önemli özellikler etkilenmiyor.
Aşağıda, yavaşlamasından etkilenen ve etkilenmeyen özellikleri gösteren iki liste bulunuyor. Yavaşlayan özellikleri ve yavaşlamasına neden olan her şeyi gösteriyor. İkinci liste, hakkında sorularınızın olabileceği diğer önemli özellikleri vurgular. İkinci listedeki önemli özellikler işlemcinin yavaşlamasından etkilenmez.
İlk listeyle başlayalım ve yavaşlatılmış bir eski iPhone'un etkileri nelermiş bir bakalım:
Apple iPhone'u yavaşlattığında etkilenen özellikler:
Daha uzun uygulama başlatma süresi
Kaydırma sırasında düşük kare hızları
Arka ışık karartma (Kontrol Merkezi'nde geçersiz kılınabilir)
-3dB'ye kadar daha düşük hoparlör sesi
Bazı uygulamalarda kademeli çerçeve hızı düşürmeleri
En yavaş durumlarda kamera flaşı kamera kullanıcı arayüzünde görünmesi devre dışı
Arka planda yenilenen uygulamalar başlatıldığında yeniden yüklemeyi gerektirebilir
Yavaşlamanın etkilemediği özellikler
Hücresel çağrı kalitesi ve ağ oluşturma performansı
Yakalanan fotoğraf ve video kalitesi
GPSperformansı
Yer doğruluğu
Jiroskop, ivmeölçer, barometre gibi sensörler
ApplePay ödeme
Apple, eski pillerle iPhone'ları yavaşlatmak konusunda sessiz kalmış olabilir ancak, şimdi kullanıcılardan özür dileyerek ve eski bir iPhone'u yavaşlattığında ne olacağı hakkında açıklama yayınlayarak doğru şeyi yaptı.