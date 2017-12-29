iPhone yavaşlayınca neler oluyor?

Apple, yaşlanan piller nedeniyle beklenmedik şekilde kapanmaları önlemek için eski iPhone'ları yavaşlatıyor ve bunu bir yıldır yapıyordu.

Muhtemelen bu konuyla ilgili çıkan birçok haberi okudunuz. Ancak şimdi şirket, cihazınız yavaşladığında tam olarak ne olduğunu söyleyen ayrıntılı bir yazı yayınladı. Yavaşlamadan bazı özellikler etkilenirken, bazı diğer önemli özellikler etkilenmiyor.

Aşağıda, yavaşlamasından etkilenen ve etkilenmeyen özellikleri gösteren iki liste bulunuyor. Yavaşlayan özellikleri ve yavaşlamasına neden olan her şeyi gösteriyor. İkinci liste, hakkında sorularınızın olabileceği diğer önemli özellikleri vurgular. İkinci listedeki önemli özellikler işlemcinin yavaşlamasından etkilenmez.

İlk listeyle başlayalım ve yavaşlatılmış bir eski iPhone'un etkileri nelermiş bir bakalım:

Apple iPhone'u yavaşlattığında etkilenen özellikler:

Daha uzun uygulama başlatma süresi

Kaydırma sırasında düşük kare hızları

Arka ışık karartma (Kontrol Merkezi'nde geçersiz kılınabilir)

-3dB'ye kadar daha düşük hoparlör sesi

Bazı uygulamalarda kademeli çerçeve hızı düşürmeleri

En yavaş durumlarda kamera flaşı kamera kullanıcı arayüzünde görünmesi devre dışı

Arka planda yenilenen uygulamalar başlatıldığında yeniden yüklemeyi gerektirebilir

Yavaşlamanın etkilemediği özellikler

Hücresel çağrı kalitesi ve ağ oluşturma performansı

Yakalanan fotoğraf ve video kalitesi

GPSperformansı

Yer doğruluğu

Jiroskop, ivmeölçer, barometre gibi sensörler

ApplePay ödeme

Apple, eski pillerle iPhone'ları yavaşlatmak konusunda sessiz kalmış olabilir ancak, şimdi kullanıcılardan özür dileyerek ve eski bir iPhone'u yavaşlattığında ne olacağı hakkında açıklama yayınlayarak doğru şeyi yaptı.