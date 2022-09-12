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İskele’de Ücretsiz Robotik Kodlama Kursları Başladı

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği – Mesleki Eğitim Merkezi, önemli addettiği projesini hayata geçirdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla, İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği- Mesleki Eğitim Merkezi’nin düzenlediği Robotik Kodlama kursları başladı.

12 Eylül 2022 Pazartesi 13:59
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İskele’de Ücretsiz Robotik Kodlama Kursları Başladı


‘Yakın geleceğe mesajımız var’ sloganıyla başlayan kurslarla, gençlere ve çocuklara ulaşmak hedefleniyor.

İEZB-MEM: ‘YAKIN GELECEĞE MESAJIMIZ VAR”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği- Mesleki Eğitim Merkezi’nin aylar öncesinden duyurduğu Robotik Kodlama kursları 10 Eylül Cumartesi günü başladı. İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde gerçekleşen ve toplam 25 kişinin başvurduğu kursların ilk grubuna 9 kişi katıldı. Yakın geleceğe mesajımız var diyerek özellikle gençleri ve çocukları bu kurslarla buluşturmayı hedefleyen İEZB-MEM, ilk kursla, bu hedefine ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla ücretsiz düzenlenen kurslar, Cyprus Robotics LTD. Direktörü Tezel Çelebi tarafından veriliyor.

KIRMIZI: “ÜRETEBİLEN BİREYLER YETİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı da ilki Cumartesi günü başlayan Robotik Kurslarına katılarak çocuklarla bir araya geldi. Gençleri ve çocukları, insan-robot etkileşimini anlamalarını ve yakın geleceğin üretebilen bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Kırmızı, bu projelerinde kendilerine çok büyük katkıları olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı’na Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’ne ve her zaman yanlarında olan ve kursların düzenlenmesi için İskele Belediyesi Kültür Evi’nin kapılarını kendilerine açan İskele Belediyesi’ne, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği’ne, Vodafone Mobile Operations Ltd. ve Cyprus Robotics’e teşekkür etti.

Gelecek için çalışmaya devam edeceğiz diyen Kırmızı, kurslara katılan çocuklara başarılı bir kurs dönemi geçirmelerini temenni etti.

EĞİTİMLER ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞİYOR

Özelde İskele genelde ise ada genelinde yaşayan çocuk ve gençlerin katılabileceği robotik kodlama eğitimleri, İskele’de, ücretsiz gerçekleşiyor. İEZB-MEM Robotik Kodlama Eğitimine katılmak isteyenler için de başvurular devam ediyor. isteyenler, https://www.iezb.org/online-islemler/kurs-basvurusu.html?lang=tr linkini tıklayarak kayıt yapabilecekler.

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