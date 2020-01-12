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Japon milyarder Maezawa 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak

Japon milyarder iş insanı Yusaku Maezawa (44), Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet eden 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni (Yaklaşık 54 milyon lira) dağıtacak.

12 Ocak 2020 Pazar 11:29
Japon milyarder Maezawa 1000 kişiye 54'er bin lira dağıtacak

Japon milyarder işi insanı Yusaku Maezawa (44), 2019 yılında Twitter'da yaptığı paylaşımı retweet edenler arasında yaptığı çekilişle 100 kişiye 1'er milyon Japon Yeni (Yaklaşık 54 bin lira) dağıtmıştı ve 4 milyonu aşan retweet sayısıyla 'Tüm zamanların en çok retweet edilen tweet'i rekorunun sahibi olmuştu.

2020 yılının ilk gününde yaptığı paylaşımla çıtayı yükselten Maezawa, bu yıl 1000 kişiye toplam 1 milyar Japon Yeni dağıtacağını duyurdu.

Maezewa, paranın insanlara mutluluk getirip getirmeyeceğini görmek için sosyal bir deney yaptığına dikkat çekti. 

Japon iş insanının paylaşımı bu yıl da 4 milyondan fazla kullanıcı tarafından retweet edildi.

YUSAKU MAEZAWA KİMDİR? 

Forbes verilerine göre yaklaşık 2 milyar dolarlık bir servete sahip olan Maezawa, Japon giyim markası Zozotown'ı kurduktan sonra Softbank'a satmış ve CEO koltuğuna oturmuştu.

Aynı zamanda bir sanat koleksiyoncusu olan Maezawa, Jean-Michel Basquiat'ın 1982 yılında çizdiği bir tabloyu geçtiğimiz yıl tam 110 milyon dolar ödeyerek satın almış ve tüm dünyada gündem olmuştu.

Maezawa geçtiğimiz yıl Elon Musk'ın SpaceX roketiyle ay çevresinde seyahat edecek ilk turist olmuş ve haberlere konu olmuştu. Uçuşun 2023’te gerçekleşeceği açıklanmıştı. 

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Japon MilyarderYusaku MaezawaTwitterRetweetTeknolojiHaber
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