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Küba'ya düşen göktaşını radar görüntüledi!

Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anı görüntülendi

03 Şubat 2019 Pazar 13:51
Küba'ya düşen göktaşını radar görüntüledi!

Küba'da Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi radar sistemleri, Küba'nın batısındaki Pinar del Rio şehrine bağlı Vinales kasabasına bir göktaşının düşme anını görüntüledi.

Göktaşının düşmesi sebebiyle iki patlama sesinin duyulduğu ve patlama sesinin etkisiyle çok sayıda yapının camlarının kırıldığı bilgisi basında yer aldı. İlk başta bu gürültünün nedeni anlaşılamasa da, daha sonra Küba'nın Jeofizik ve Astronomi Enstitüsüne bağlı uzmanların yaptığı çalışmalar sonucu bir gök taşının düştüğü açıklandı.

Olayla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Küba Meteoroloji Müdürlüğü de düşen cismin göktaşı olduğunu doğruladı. Bir göktaşının sizi öldürme olasılığı nedir?

Geçtiğimiz hafta Hindistan'da bir adamın üzerine düşen bir göktaşı nedeniyle öldüğüne yönelik haberlerden sonra aklımıza bir soru takıldı: Bunun başımıza gelme olasılığı nedir?

Bilim insanları, geçtiğimiz hafta güney Hindistan'da bir adamın göktaşı çarpmasıyla öldüğüne yönelik haberleri incelerken, biz de böyle bir olayın gerçekleşme olasılığı üzerinde biraz kafa yorduk. Çoğu insan, kafasına bir göktaşı düşme olasılığının çok düşük olduğunu biliyor.

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