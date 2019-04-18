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NASA’dan göktaşı uyarısı

Son derece düşük bir ihtimal olsa da Dünya'ya çarpacak dev bir göktaşının insanlık için felaket olabileceği uzun süredir tartışılıyor. NASA uzmanları 10 katlı bir bina büyüklüğündeki göktaşının Dünya'nın son derece yakınından geçeceğini bildirdi Uzmanlara göre göktaşı, sonraki geçişlerinden birinde dünyaya çarpabilir.

18 Nisan 2019 Perşembe 14:32
NASA’dan göktaşı uyarısı
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  • 9Nisan’da keşfedilen göktaşı, dünyanın 218 bin kilometre yakınından geçecek.

    Bu durum, uzunluğunun 30 metreye ulaştığı düşünülen göktaşının yörüngesi sebebiyle tehlikeye yol açabilir. 

  • Bilim insanları göktaşının 2034, 2041, ve 2048'de de dünyaya çok yaklaşacağını söylüyor. Bu geçişlerin tam uzaklığını hesaplamak çok zor olduğundan, gök cismi 100 yıl içinde dünyaya çarpma riski olan göktaşları listesine alındı. 

  • Dünya’nın 30 milyon kilometre yakınında binlerce göktaşı bulunuyor. Bunlardan genişliği 100 metrenin üzerinde olanlar “tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor. Ancak dünyaya çarpma tehlikesinin son derece düşük olduğu ifade ediliyor.

  • NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

    NE KADAR HAZIRILIKLIYIZ?

    Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti. 
     

  • Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti. 
     

  • En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu. 

  • Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek. 
     

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    Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

  • DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYO

    DÜNYA’NIN SONU İÇİN 10 SENARYO

    Çalışmalarından dolayı bilim dünyasının en prestijli ödülü olarak kabul edilen Nobel'e layık görülen 50 bilim insanı insanoğlunun sonunun nasıl geleceğine dair 10 olasılığı açıklamış, bu iddia da bu listede yer almıştı.

  • 1- Artan nüfusa bağlı kriz

  • 2- Nükleer savaş

  • 3- Antibiyotiğin insanlar üzerinde işlevini kaybetmesi

  • 4-Bilinçsiz liderlerin sebep olacağı bir küresel felaket

  • 5- Küresel terörizm

  • 6- Bilimin göz ardı edilmesi

  • 7- Yapay zeka

  • 8- Eşitsizliğin artmasına bağlı küresel kriz

  • 9- Konvansiyonel uyuşturuculardan daha kuvvetli maddelerin keşfi

  • 10- Artan bencillik ve yardımlaşmanın yok olması.

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Anahtar Kelimeler:
NasaGöktaşı
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