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Perseid göktaşı yağmuru çıplak gözle görülebilecek

Perseid meteor yağmurunun en yoğun olduğu günler geldi. Gökyüzünde görsel şölen yaratan perseid göktaşı yağmuru, 12-13 Ağustos gecesi çıplak gözle görülebilecek. Şehir ışıklarından uzak, açık havada gece boyunca bir saatte yaklaşık 60 göktaşı görmek mümkün olacak.

13 Ağustos 2019 Salı 16:12
Perseid göktaşı yağmuru çıplak gözle görülebilecek

Halk arasında `yıldız kayması´ olarak da bilinen göktaşı yağmuru 23 Temmuz-20 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşiyor. En yoğu olarak ise 12-13 Ağustos geceleri gözlemleniyor. Işık kirliliğinin olmadığı yerlerde bu gece gökyüzü meteor yağmurlarına sahne olacak. Türkiye’den de izlenecek olan meteor yağmuru hakkında bilgiler….

Binlerce parçanın güneş ışınları ve çekimin etkisiyle “Swift – tuttle” adlı kuyruklu yıldızdan koparak Perseid gök taşı yağmurunu oluşturuyor. Perseid gök taşı ilk kez 1862 yılında keşfedildi, 1990’lı yıllardan itibaren de dünyada tekrar görülmeye başladı. Perseid gök taşı yağmuru temmuz ve ağustos aylarında izlenebiliyor. Gök taşı yağmurunun saniyede yaklaşık 60 kilometre hızla ilerliyor.

GÖKTAŞI YAĞMURU NASIL OLUŞUYOR?

Gökbilimciler, Perseid göktaşı yağmurlarının oluşma nedenini güneş sisteminde başıboş dolaşan küçük parçaların yeryüzü atmosferine girip yanmasıyla meydana geldiğini söylüyorlar. Göktaşı akıntılarını gözlemek için özel bir alete ihtiyaç duyulmadan çıplak gözle izlenme şansının yüksek. Perseid göktaşı yağmurunu izlemek için ışık kirliliğinin olmadığı karanlık bölgelerde olmak gerekiyor. Perseid akıntısında yeryüzünde saatte 60’a yakın meteor yanması izlenebilecek.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

2019'un önemli göktaşı yağmurlarından biri olan Perseid göktaşı yağmuru 12-13 Ağustos'ta en yüksek etkinliğe ulaşıyor. Bu tarihte ışık kirliliğinden uzak bölgelerde saatte 80 göktaşı görülebilir. Göktaşlarının gökyüzünde ortaya çıktığı yeri, kuzeydoğu ufkunun üzerinde Kahraman (Perseus) Takımyıldızı'nda bulabilirsiniz. Ancak bu tarihte Ay dolunay evresine yaklaştığından göktaşlarının fark edilmesini zorlaştırabilir. Perseid göktaşı yağmuru, temmuz ayının sonu ile ağustos ayının ortası arasında etkinliğini devam ettirdiği için bu aralıkta Ay'ın yeniay evresine yakın olduğu zamanlarda göktaşlarını görmeyi deneyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Perseid Göktaşı Yağmuru
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