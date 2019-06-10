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Samsung Galaxy S11 bekleyenlere kötü haber

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S11 teknoloji tutkunları tarafından merak ediliyor. Galaxy S11'in özellikleri de yavaş yavaş belli oluyor. Son olarak güvenilir sızıntıları ile tanınan İce Universe Samsung Galaxy S11'de ekran altı kamerası olacak mı sorularına yanıt verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:23
Samsung Galaxy S11 bekleyenlere kötü haber
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Samsung Galaxy S10’un tanıtımının ardından henüz kısa bir süre geçmiş olmasına karşın, gözler yavaş yavaş yeni S serisine çevrilmeye başlandı. Galaxy S11 serisi hakkında bilinen bilgiler şu an için oldukça kısıtlı olsa da, ufak sızıntılar gelmeye başladı. Yeni sızıntıda Galaxy S11’de ekran altı kamerası kullanılması beklenmiyor.

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ÖZELLİKLERİ ŞEKİLLENİYOR

Daha önceden ortaya çıkan söylentiler, S11 modelinin özellikle kamera tarafında iddialı özelliklerle geleceğini işaret ediyordu. Ayrıca yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı da ifade ediliyor. Bunların dışında hakkında hemen hemen hiçbir bilginin bulunmadığı serinin, 2020 yılının ilk ayında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy S11
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