Samsung Galaxy S11 bekleyenlere kötü haber

Samsung Galaxy S10’un tanıtımının ardından henüz kısa bir süre geçmiş olmasına karşın, gözler yavaş yavaş yeni S serisine çevrilmeye başlandı. Galaxy S11 serisi hakkında bilinen bilgiler şu an için oldukça kısıtlı olsa da, ufak sızıntılar gelmeye başladı. Yeni sızıntıda Galaxy S11’de ekran altı kamerası kullanılması beklenmiyor.

Daha önceden ortaya çıkan söylentiler, S11 modelinin özellikle kamera tarafında iddialı özelliklerle geleceğini işaret ediyordu. Ayrıca yeni serinin dört farklı modelden oluşacağı da ifade ediliyor. Bunların dışında hakkında hemen hemen hiçbir bilginin bulunmadığı serinin, 2020 yılının ilk ayında tanıtılması ve satışa sunulması bekleniyor.