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Symantec'ten Çinli bilgisayar korsanları uyarısı

Uluslararası siber güvelik firması Symantec, Çinli bilgisayar korsanlarının ABD'li uydu, telekomünikasyon ve savunma şirketlerine yönelik siber casusluk girişimlerini yoğunlaştırdığı uyarısında bulundu.

20 Haziran 2018 Çarşamba 22:16
Symantec'ten Çinli bilgisayar korsanları uyarısı

Politico internet sitesinde yer alan habere göre, şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana takip ettikleri "Thrip" adlı Çinli bilgisayar korsanları grubunun bu yıl ocak ayından itibaren stratejik sektörlerdeki Amerikan şirketlerine yönelik siber saldırılarında "güçlü kötü amaçlı yazlımlar" kullanmaya başladığının gözlendiği bildirildi. 

Özellikle uydu operatörlerini hedef alan saldırıların, endüstriyel casusluktan çok şirketlerin sistemlerine sızarak uydu operasyonlarını kontrol etmeyi amaçladığını belirten şirket uzmanları, "Bu Thrip'in hedeflerinin casusluğun ötesinde işleyişi bozma ve aksatma amacına yönelik olabileceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

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Saldırıların Çin'deki bilgisayarlardan kaynaklandığı ve sızdığı sistemde fark edilmeden hareket etme, veri çıkarma ve şifre çalma gibi özelliklerle donatılan özel kötü amaçlı yazılımlar kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu kötü amaçlı yazılımlar çok sessiz hareket ediyor, sızdığı ağla bütünleşiyor ve ancak yapay zekâ kullanan anti-virüs yazılımlarıyla tespit edilebiliyorlar." tespitinde bulunuldu.

Şirket tehditle mücadele için ilgili kurumlarla iş birliğine hazır olduğunu bildirdi.

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