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Tesla'dan 702 milyon dolar zarar

Elon Musk'ın başında olduğu Tesla'da işler iyi gitmiyor. Şirket, yılın ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıklarken, geçen yılın aynı dönemine göre gelirleri yüzde 37 oranında azaldı.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:31
Tesla'dan 702 milyon dolar zarar
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Tesla'nın bu açıklamasının öncesinde şirketin büyük bir zarar tablosuyla karşı karşıya kalacağı bekleniyordu. Ancak zararın boyutunun 700 milyon doları aşacağı öngörülmemişti.

2018 yılı sonunda ise Tesla için işler iyi gidiyordu. Şirket, son çeyrekte 139 milyon dolar kâr elde etmeyi başarırken, diğer yandan 7.2 milyar dolar da gelir elde etmişti. Ancak bu yıl ibre tersine dönmüş durumda.

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Tesla'da gelirlerindeki bu sert düşüşün en önemli nedenlerinden biri, şirketin müşterilerine uygulamaya başladığı 7500 dolarlık vergi indirimini yarı yarıya düşürmesi oldu. Şirket, satışlara olan etkiyi azaltmak adına otomobil fiyatlarında 2 bin dolar indirime gitmişti.

Tesla'nın patronu Elon Musk ise bu olumsuz tablonun aksine gelecek dönemlerde beklentilerinin daha yüksek olduğunu, tablonun böyle kalmayacağını kaydetti.

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