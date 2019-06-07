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WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da iletişim sorunu yaşanıyor…

“WhatsApp çöktü mü?” milyonlarca kullanıcı bu sorunun cevabını Google üzerinden araştırıyor. iPhone ve android telefon kullanıcıları şuanda WhatsApp’tan iletişim kuramıyor. WhatsApp konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

07 Haziran 2019 Cuma 11:51
WhatsApp çöktü mü? WhatsApp’da iletişim sorunu yaşanıyor…
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Dünyanın en çok popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta bazı kullanıcılar erişim sorunu yaşıyor. Mesaj göndermek isteyenler mesajının gönderilmediğini görüyor ve “Bağlanıyor” uyarısı ile karşılaşıyor. WhatsApp konu ile ilgili resmi bir açıklamada bulunmadı.

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WHATSAPP HAKKINDA

WhatsApp Messenger, akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlararası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, BlackBerry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan uygulama; 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi İnternet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirlerine fotoğraf, video, ücretsiz arama, sesli ve yazılı mesaj ve belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket, eski Yahoo! çalışanları olan Biran Acton ve Jan Koum tarafından ABD'de, Kaliforniya eyaletindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur.

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Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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