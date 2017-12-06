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WhatsApp için radikal adım

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan WhatsApp’a kullanıcıların hayatını oldukça rahatlatacak yenilik geliyor.

06 Aralık 2017 Çarşamba 17:46
WhatsApp için radikal adım
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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarının elini oldukça rahatlatacak bir yenilik ile gündemde.  WhatsApp’a entegre edilecek sanal asistan kullanıcıların yaptığı pek çok işlemi devralacak.  WACAO (Whatsapp Chat Assistan), kullanıcıların mesajlarını okuyacak, hatırlatmalarda bulunacak ve isteğe bağlı olarak mesaj gönderecek. Henüz bir Github projesi olan WACAO’nın önümüzdeki dönemde WhatsApp’a entegre edilmesi bekleniyor.

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