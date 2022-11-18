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WhatsApp'tan sürpriz değişiklik!

Farklı mesajlaşma uygulamaları olsa da birçok kişi WhatsApp kullanmaktan vazgeçmiyor. WhatsApp da yeni özellikler eklemeye ve birtakım değişiklikler yapmaya devam ediyor. WhatsApp'ın Android için beta sürümünde ise yeni bir değişiklik yaptığı fark edildi. Bu değişiklik, WhatsApp kullanıcılarının videolar kaydetmesini ve onları arkadaşlarıyla paylaşmalarını kolaylaştıracak. Size "Hık demiş Instagram'ın burnundan düşmüş" dedirtecek.

18 Kasım 2022 Cuma 13:35
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WhatsApp'tan sürpriz değişiklik!



WhatsApp en popüler mesajlaşma uygulamaları arasında gösteriliyor. Sadece iOS kullanıcıları için değil, Android kullanıcıları için de en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri WhatsApp. Hitap ettiği kitleyi elde tutmaya çalışan WhatsApp, bir süredir ise platforma yeni özellikler ekliyor. Son zamanlarda 2 GB'a kadar dosya gönderme seçeneği, çevrimiçi bilgisini gizleme, anketler ve kendinize mesaj gönderme özelliği gibi bazı özellikler kullanıcılara sunuldu. Peki bu özelliklerin çoğunun ortak bir yanı olduğunu biliyor muydunuz? Eğer bilmiyorsanız hemen söyleyelim. Bu özelliklerin çoğu, genel kullanıma sunulmadan önce ortak bir şekilde WhatsApp'ın beta sürümlerinde görülmüştü. Şimdi ise WhatsApp'ın beta sürümlerinden birinde yeni bir değişiklik keşfedildi. Peki nedir WhatsApp'ın yaptığı değişiklik?

WHATSAPP VİDEO KAYDETMENİZİ KOLAYLAŞTIRACAK!

Android Police'ın aktardığına göre, WhatsApp'ın, Android uygulaması için biraz değiştirilmiş bir kamera arayüzü üzerinde çalıştığı tespit edildi. Bu değişiklik, videolar kaydetmenizi ve onları arkadaşlarınızla paylaşmanızı kolaylaştıracak.

Şu anda, WhatsApp'ın Android uygulamasına girip kamera arayüzünü açarsanız, ön kameraya geçmek ve galeriye atlamak için düğmeler ve bir deklanşör düğmesi göreceksiniz. Sağ üst köşede ise flaş için bir düğme var. WhatsApp'ın kamera arayüzünden video çekmek için ise deklanşöre uzun basmanız gerekiyor. Bu, video kayıt tuşuna basıp kayda başlamak varken açıkçası zahmetli oluyor. İşte WhatsApp, beta sürümde görüldüğü kadarıyla bu durumu çözüyor.

Görünüşe göre WhatsApp, bu durumu yerleşik kamera uygulamasına sağa kaydırarak erişilebilen özel bir video modu ekleyerek değiştiriyor. Böylece video kaydetmek için artık deklanşör düğmesini basılı tutmanız gerekmeyecek, WhatsApp içinden video kaydetmek kolaylaşacak. Bu modun diğer bir avantajı da video kaydederken arka ve ön kamera arasında geçişe izin vermesi.

"HIK DEMİŞ INSTAGRAM'IN BURNUNDAN DÜŞMÜŞ..."

WhatsApp'ın sağa kaydırarak erişilebilen video modu birçok kullanıcının aklına Instagram'ı getirdi. Instagram'ın içindeki kamera arayüzü de sağa kaydırarak diğer modlara (gönderi, hikaye, reels gibi) geçilmesine izin veriyor. Bu benzerlik sonrası "Hık demiş Instagram'ın burnundan düşmüş" demeniz dahi mümkün. Aslında Instagram ve WhatsApp'ın kardeş platformlar olduğunu hesaba katarsak bu durum pek de şaşırtıcı değil.

WhatsApp bu değişikliği tüm kullanıcılarına ne zaman ulaştıracağı şimdilik bilinmiyor.

Anahtar Kelimeler:
WhatsApp
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